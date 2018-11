Moradores protestam contra remoções em morros do Rio Cerca de 400 manifestantes protestavam, por volta do meio-dia, em frente ao Centro Administrativo da prefeitura do Rio de Janeiro, na Cidade Nova, contra a remoção da favela do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa. Três ônibus trouxeram moradores de outras comunidades, como Complexo da Maré, Cidade de Deus e favelas da zona oeste. Eles querem entregar uma carta ao prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), para que ele desista da remoção. Policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar (PM) acompanhavam a manifestação.