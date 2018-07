Moradores protestam diante do Palácio dos Bandeirantes

Segundo a Polícia Militar, os moradores estão no local tentando negociar com representantes do CDHU a revogação da reintegração de posse dos 500 apartamentos onde moram, prevista para ocorrer amanhã.

Os manifestantes ocuparam a frente do Portão 2 do Palácio dos Bandeirantes, na Avenida Padre Lebret, no Morumbi, zona sul da capital paulista, na manhã desta segunda-feira. Segundo a Polícia, o grupo estava portando cartazes com os dizeres "Queremos Moradia".