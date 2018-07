Moradores queimam ônibus em protesto na zona sul

Os mesmos moradores, na última sexta-feira, 27, à noite, penduraram, num poste semafórico, a bicicleta, totalmente retorcida, do adolescente Kaique Oliveira Welsch, de 14 anos, que morreu atropelado, às 14h50 do mesmo dia, por um caminhão, cujo motorista fugiu sem prestar socorro.

O enterro de Kaique ocorreu no Cemitério Getsêmani, no Jaraguá, no quilômetro 23,5 da Rodovia Anhanguera, zona norte da cidade, no sábado, 28, mesmo dia em outro protesto ocorreu na avenida.

No final da noite deste domingo, 29, antes de atacarem o ônibus da Viação Tupi, os moradores tentaram parar e incendiar um ônibus da Via Sul. O ataque ao coletivo ocorrido neste domingo seria registrado no 27º Distrito Policial, do Campo Belo. Não há registro de feridos ou detidos durante o violento protesto.