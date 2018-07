Moradores realizam protesto na favela Paraisópolis-SP Moradores atearam fogo no fim da tarde de hoje em pedaços de madeira e outros objetos em ruas da Favela Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Em meio ao movimento, moradores montaram barricadas, destruíram e atearam fogo em diversos veículos e depredaram estabelecimentos. O Corpo de Bombeiros enviou duas equipes para apagar os focos de incêndio. A Polícia Militar tenta controlar o tumulto. Conforme as redes de televisão Bandeirantes e Record, pelo menos quatro carros e um estabelecimento comercial foram depredados pelos manifestantes. Segundo reportagem da TV Record, o motivo dos protestos seria a morte de um morador da comunidade, que teria sido baleado por policiais militares na noite de ontem, durante uma batida policial. O Copom não confirma a informação e, até as 19 horas, não sabia informar a razão dos protestos. O protesto causou a interdição total das Ruas Doutor Flávio Américo Maurano e Doutor Francisco Tomás de Carvalho, no Morumbi. A alternativa para os motoristas é seguir pela Avenida Giovanni Gronchi.