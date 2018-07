Moradores reclamam de câmeras no Morro Santa Marta Moradores do Morro Santa Marta começam a se mobilizar contra as câmeras de segurança instaladas na favela - uma das medidas previstas pela Secretaria de Segurança dentro do projeto da Unidade de Policiamento Pacificadora (UPP). Eles se queixam que não foram consultados sobre o posicionamento dos equipamentos e que não têm informações sobre quem tem acesso às imagens, nem o destino dado a elas.