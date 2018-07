Moradores resistem a reintegração de posse em SP Policiais Militares entraram em choque com moradores durante reintegração de posse do Conjunto Residencial Caraguatatuba, em Itaquera, zona leste de São Paulo, nesta quinta-feira, 20. Os apartamentos que pertencem ao programa Minha Casa Minha Vida, destinados à população do Jardim Pantanal, foram invadidos em agosto de 2013.