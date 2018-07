Moradores revoltados com pedágio fecham rodovia na BA

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os moradores já obtiveram um acordo com a Via Bahia, concessionária que administra a rodovia, para o não pagamento do pedágio, o que não vem ocorrendo. Os manifestantes atearam fogo em pneus e em madeiras, na altura do km 597 da rodovia por volta das 5 horas de hoje. Por conta da interdição, os motoristas enfrentavam um congestionamento de mais de 10 quilômetros nos dois sentidos da via.