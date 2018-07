Moradores revoltados incendeiam ônibus no Rio Quatro homens incendiaram um ônibus da Viação Pegasus na tarde de hoje em Urucânia, Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, a ação aconteceu em protesto à demora na remoção do corpo de um jovem de 20 anos, morto a tiros pela manhã, por volta das 10 horas. O rapaz foi assassinado por dois homens que estavam em uma motocicleta. Revoltados, os moradores do local pararam o ônibus, ordenaram que seus ocupantes saíssem do veículo e atearam fogo. Os bombeiros controlaram rapidamente as chamas. Ninguém ficou ferido. Mesmo assim, o corpo do jovem só foi removido por volta das 17 horas. O caso foi registrado na 36ª Delegacia de Polícia, em Santa Cruz.