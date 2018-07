Moradores se acorrentam pedindo UBS na zona sul Três moradores da região do Cantinho do Céu, na zona sul de São Paulo, se acorrentaram a cadeiras, na Subprefeitura da Capela do Socorro, na manhã desta terça-feira, para protestar contra a demora na instalação de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na região. No local, cerca de 50 manifestantes prometem acorrentar uma pessoa a cada hora sem resposta da Subprefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde.