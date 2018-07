Moradores também ficaram feridos em tiroteio no Rio Os dois policiais militares baleados na Vila Cruzeiro, no Complexo de favelas da Penha, na zona norte da cidade permanecem internados. Um deles foi baleado no abdômen e o outro na perna. O primeiro permanece internado no Hospital Getúlio Vargas, ma Penha, mas não há informações sobre seu estado de saúde. O segundo passa PM bem e foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, zona norte.