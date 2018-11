Moradores usam apito para espantar ladrões em Bauru Assustados com a onda de roubos e furtos, moradores do Jardim Pagani, em Bauru, região central do Estado de São Paulo, se mobilizaram e implementaram esta semana um esquema de segurança caseiro para espantar os ladrões. Eles usam apitos para avisar os vizinhos sempre que avistam suspeitos perambulando pelas ruas do bairro.