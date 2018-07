Moraes, Chiclete e Asa de Águia abrem folia em Salvador

A cerimônia precedeu a grande festa. Logo depois do ato, a banda Chiclete com Banana assumiu o comando da festa, para delírio da multidão que esperava o grupo, um dos mais celebrados do carnaval baiano, iniciar sua apresentação gratuita pelo circuito. Será a única vez que a banda fará um show sem cordas na folia deste ano.

Se os fãs do Chicletão, como a banda é chamada localmente, tiveram de esperar a entrega da chave da cidade ao Rei Momo para dar início à festa, nos dois outros circuitos, os desfiles oficiais começaram ainda antes da cerimônia.

No Circuito Dodô (Barra-Ondina), o primeiro bloco a se apresentar foi o Cocobambu, liderado pelo grupo Asa de Águia. A festa começou às 18h, com o pôr-do-sol da Barra como moldura. Com sucessos de seus 25 anos de carreira, como Quebra Aê, Por Amor e Dança do Vampiro, a banda arrastou uma legião de fãs pela orla da cidade.

Já no Pelourinho, o show de abertura, iniciado às 20h, ficou a cargo do primeiro cantor de trio elétrico, Moraes Moreira, que fez uma apresentação em homenagem à guitarra baiana, instrumento que é oficialmente homenageado na folia deste ano em Salvador.

Apenas nesta primeira noite de festas, estão previstas 48 apresentações pelos três circuitos, dando início à festa que, até quarta-feira, promete atrair 2 milhões de pessoas, das quais 500 mil turistas, às ruas da cidade.