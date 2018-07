Morales diz que oposição é 'egoísta' por rejeitar referendo

O presidente da Bolívia, Evo Morales, chamou nesta quarta-feira de "egoístas" aqueles que se opõem ao referendo revocatório que será realizado neste domingo para decidir sobre a permanência ou não no poder do líder boliviano, do vice e dos governadores de oito dos nove Departamentos (equivalentes a Estados) do país. "Alguns antipatriotas, egoístas, tentaram frear esse processo de mudanças. Mas quero dizer que esse processo de mudanças se aprofunda e avança", disse Morales. "Este referendo é para que a gente se submeta à prova popular. Mas alguns não querem se submeter a este exame e somente ao império", afirmou o presidente, referindo-se à oposição e aos Estados Unidos. A oposição, que governa seis dos nove Departamentos bolivianos, não reconhece a realização do referendo deste domingo. As declarações do presidente foram feitas em um discurso no balcão do palácio presidencial, em La Paz, para marcar o aniversário de 183 anos da fundação da república boliviana. Originalmente, o discurso seria realizado em Sucre, capital constitucional e histórica do país, mas violentos protestos na cidade levaram o governo a mudar os planos. Os protestos também levaram o vice-presidente, Álvaro García Linera, a suspender outra cerimônia de comemoração, que seria realizada no Congresso Nacional em Sucre. Igreja Nesta quarta-feira, bispos da Igreja Católica fizeram apelo pela paz em suas homilias em La Paz e Tarija. "Queremos a paz e a unidade do povo boliviano", disse um deles. Na véspera, a cúpula da Igreja Católica na Bolívia havia divulgado um comunicado na mesma linha. Na terça-feira, dois mineiros morreram na localidade de Caihuasi, quando a polícia tentou desbloquear a estrada que liga os Departamentos de Cochabamba, Oruro e La Paz. Os enfrentamentos, com paus e pedras, deixaram também mais de 40 feridos. As vítimas serão sepultadas nesta quinta-feira, em um clima de tensão crescente em vários pontos do país. Estima-se que cerca de 42 pessoas morreram em choques na Bolívia nos últimos dois anos e meio. Nesta quarta-feira, várias estradas continuam bloqueadas e são realizadas manifestações de várias categorias e por diferentes revindicações. Ataque Na terça-feira à noite, o carro do ministro da Presidência, Juan Ramón Quintana, homem forte do governo Morales, foi atacado a tiros por motociclistas na localidade de Trinidad, no Departamento de Beni, onde ele participava de uma reunião para organizar o fechamento da campanha eleitoral nesta quarta-feira. Quintana não estava no veículo no momento do ataque. "Não sabemos quem foram os responsáveis, mas sabemos que estes atuam com a mentalidade criminosa que se vê aqui em Beni", disse, segundo a agência de notícias Red Erbol. Beni é um dos quatro dos nove Departamentos que aprovaram, neste ano, a autonomia política e econômica do governo central. Essas votações, lideradas pelos governos de oposição, foram realizadas contra a autorização da Corte Nacional Eleitoral e do governo de Morales. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.