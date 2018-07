Morales viaja para o Irã em busca de investimentos

O presidente da Bolívia, Evo Morales, chegou nesta segunda-feira ao Irã, onde se reunirá com o presidente Mahmoud Ahmadinejad em busca de investimentos para seu país. O governo da Bolívia descreveu a viagem oficial como uma tentativa de Morales de se aproximar de outros países "rechaçados pela comunidade internacional". Antes do Irã, Morales esteve na Líbia, onde se encontrou com o presidente Muamar Khadafi. Para Morales, a Bolívia e o Irã são "dois países revolucionários e amigos" que estão estreitando seus laços. Já Ahmadinejad se referiu a Morales como "um querido amigo". Nesta semana, o Irã anunciou que pretende investir US$ 1,1 bilhão na Bolívia nos próximos cinco anos. Esse dinheiro seria usado para fortalecer o comércio bilateral, a agricultura, as comunicações e a exploração de hidrocarbonetos. Há relatos de que Teerã também está interessado nas reservas de urânio e lítio da Bolívia, para seus projetos nucleares. Antes de chegar a Teerã, Morales fechou acordos com Khadafi na Líbia. Os acordos prevêem investimentos no país sul-americano, em especial na indústria energética. Para a Líbia, a Bolívia é vista como um ponto de partida para os seus investimentos na América Latina. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.