Morar perto de avenida aumenta risco de asma

Pesquisadores da Clínica Mayo, nos Estados Unidos, concluíram que bebês e crianças que moram perto de grandes avenidas, cruzamentos movimentados ou rodovias têm até 70% mais chances de desenvolverem asma durante a vida. O estudo usou dados de 3,970 pessoas que nasceram entre 1976 e 1979. O objetivo do trabalho foi entender o impacto do meio ambiente na saúde da população e alertar pediatras sobre a melhor forma de orientar as famílias a diminuir problemas respiratórios nas crianças.