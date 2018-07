Morcego em bufê leva 14 a se tratar de raiva

A Secretaria de Saúde de Campinas começou ontem a tratar 14 pessoas - 11 delas crianças - contra a raiva, após um menino de 9 anos ser mordido por um morcego enquanto brincava dentro de uma piscina de bolinhas, durante uma festa de aniversário em um bufê infantil, no bairro Cambuí, área nobre da cidade.

O morcego foi capturado vivo na sexta-feira, dia da festa, e encaminhado para análise no Instituto Pasteur, em São Paulo. O Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) informou que fará o tratamento profilático em todos que tiveram possível contato com a saliva do animal.

A criança mordida foi levada ao Hospital de Clínicas da Unicamp, onde foi medicada e passa bem. Outras dez crianças e três funcionários foram convocados para o tratamento no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.

"O tratamento consiste da aplicação de um soro que contém o anticorpo contra a raiva e, depois, da aplicação de cinco doses de vacina antirrábica por 28 dias. Ou seja, a pessoa recebe uma carga forte de anticorpos inicialmente e, em seguida, o organismo é estimulado a continuar produzindo com as vacinas", afirmou Maria do Carmo Ferreira, diretora da Vigilância Epidemiológica de Campinas.

O animal apresentava características de estar com raiva, informou a Devisa. O vírus sobrevive muito pouco tempo no ambiente, não havendo mais risco no bufê. "É possível que o morcego esteja com raiva, mas a confirmação só virá em 45 dias. Mas agimos como se fosse um caso positivo por precaução. O morcego apresentava comportamento estranho, como ficar em local com humanos, iluminado e não ter saído da piscina. Mas as pessoas não correm risco", afirmou Andréa Von Zuben, veterinária do Devisa.

Em 2012, foram capturados pelo Centro de Controle de Zoonozes sete morcegos com raiva em Campinas. Desde 1981 não há casos de raiva humana no município. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o animal entrou no estabelecimento no dia da festa e o local foi desinfetado. Não houve punições para o bufê infantil. A reportagem não conseguiu falar com os proprietários.