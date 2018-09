Mordomia de presos derruba direção de penitenciária As mordomias desfrutadas nas celas pelos presos na Penitenciária II, de Sorocaba, como televisores de LCD, notebooks, aparelhos de MP3 e até cama king-size, levaram à demissão da diretoria. O diretor geral Cássio Ribeiro de Campos foi afastado do cargo. O comando do presídio passa a ser exercido, a partir de amanhã (31/10), pelo titular da Cadeia Pública de Americana, Marcelo Ferroni Persike. Os demais dirigentes da penitenciária de Sorocaba também foram substituídos, segundo o coordenador das Unidades Prisionais da Região Central, José Reinaldo da Silva.