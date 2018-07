Moreira Franco admite risco de apagão no Galeão durante Copa do Mundo O ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, reconheceu nesta sexta-feira que existe risco de apagão no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, durante a Copa do Mundo, e disse que realizará uma reunião em 5 de maio para afastar essa possibilidade.