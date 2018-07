Morgan Stanley de volta à briga

Na década de 90, o banco americano Morgan Stanley teve um papel fundamental em um dos maiores negócios da história do Brasil: a privatização do Sistema Telebrás. Junto com o também americano Salomon Brothers, foi o responsável pela modelagem da venda da estatal de telefonia, que rendeu aos cofres públicos, em 1998, mais de R$ 22 bilhões. Depois disso, sua atuação no País foi definhando, e o banco ficou de fora de todos os grandes negócios fechados aqui. Enquanto isso, seus grandes concorrentes no mercado global, como Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup e Credit Suisse, travavam uma disputa acirrada com bancos de investimento locais pelo crescente mercado brasileiro de fusões e aquisições.

Em 2007, o Morgan Stanley resolveu entrar com força nessa disputa, estratégia que começou a dar resultado já no ano seguinte. Em 2008, o banco, que estava fora dos rankings de fusões e aquisições, apareceu na 13ª colocação na lista da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). E o grande salto veio este ano: no primeiro semestre, a instituição ocupou o primeiro lugar nesse ranking, com a participação em vários dos negócios de maior impacto no País, como a compra da NovAmérica pela Cosan, da Terna pela Cemig e da Intelig pela TIM.

O renascimento do Morgan nessa área coincide com a contratação, em 2007, de um profissional que, até aquele momento, estava do outro lado do balcão, preocupado, entre outras coisas, com que os grandes negócios não resultassem em concentração de mercado nas mãos de uma só empresa: o então secretário de Direito Econômico Daniel Goldberg, que assumiu como chefe da área de fusões e aquisições e que, depois de um ano e meio, acabou se tornando o chefe do banco de investimentos do Morgan no Brasil.

Para Goldberg, o avanço do banco nessa área faz parte de uma estratégia muito maior de internacionalização do Morgan Stanley, dentro da qual o País tem papel fundamental. "O que começou em 2007 foi o começo da implementação de uma estratégia cujo objetivo é criar um forte banco local que seja conectado globalmente, ao invés de ser um banco global com um braço local", diz. "Queremos ser vistos aqui como um banco que conhece as nuances do País, que conhece os atores do mercado local. Mas que, ainda assim, pode entregar coisas que bancos que sejam exclusivamente locais não podem."

Dentro dessa estratégia, o banco de investimentos tem papel fundamental. Atualmente, dos 280 funcionários do Morgan Stanley no País, 30 estão dedicados a essa área (que envolve operações como fusões e aquisições, abertura de capital e emissão de ações). E continua se reforçando: este ano, contratou Cássio Casseb, ex-presidente do Banco do Brasil e do Pão de Açúcar, como consultor sênior, e trouxe também Marcelo Naigeborin, que estava no Itaú BBA e que participou de operações importantes no País nos últimos anos, como a abertura de capital da BM&F.

Para Charles Stewart, que comanda o banco de investimentos do Morgan Stanley na América Latina, a mudança de estratégia em relação ao Brasil se deve sobretudo ao que aconteceu na economia do País nos últimos anos. E o que vem sendo criado pelo banco é uma operação com uma visão muito mais ampla que a que se tinha tempos atrás. "Criamos aqui um mini Morgan Stanley. Temos no Brasil todas as operações que temos em qualquer outro centro financeiro global. E acho que isso dá uma ideia do que queremos ser no Brasil."

Nesse sentido, segundo Goldberg, estar em primeiro lugar no ranking de fusões e aquisições nem é tão importante assim. "Esses rankings variam muito, estamos em primeiro lugar hoje mas podemos não estar amanhã. Para o banco, o mais importante é ter uma fatia de mercado considerável, constante, e estar no fluxo das transações que estão sendo realizadas." Mas ele não deixa de se orgulhar de sua posição. "O fato é que, por essas métricas, a gente fez um trabalho acho que bastante razoável."

[