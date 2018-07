Morgan Stanley tenta suspender arbitragem sobre IPO do Facebook

O Morgan Stanley, que liderou a coordenação do IPO, disse que o investidor não é sua cliente e os advogados do banco apresentaram uma queixa no tribunal federal de Manhattan na segunda-feira, buscando uma ordem para suspender o processo no que se refere à sua empresa.

A investidora Uma Swaminathan, de Nova Jersey, não retornou pedidos de comentários.

Swaminathan, segundo queixa apresentada à Autoridade Regulatória da Indústria Financeira, disse que o Morgan Stanley não informou todos os investidores que estava rebaixando sua previsão para o Facebook pouco antes do IPO e que ela não foi capaz de cancelar sua reserva de ações.

(Por Suzanne Barlyn)