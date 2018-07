Morre 2ª vítima do incêndio em prédio no centro de SP A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo confirmou na tarde de hoje a morte da segunda vítima do incêndio que atingiu um prédio residencial na Rua Barão de Campinas, no bairro Santa Cecília, centro de São Paulo. A mulher, de 43 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.