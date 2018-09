Morre 28ª vítima de tragédia rodoviária em SC Morreu na tarde de hoje a 28ª vítima do acidente que aconteceu na BR-282, no último dia 5. Jussara Lemel dos Santos Schuster estava internada na UTI do Hospital de Concórdia, no interior de Santa Catarina, e teve morte cerebral. O falecimento foi registrado por volta das 13h30 e a família de Jussara autorizou a doação de seus órgãos.