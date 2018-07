Morre 2o soldado francês após resgate fracassado, dizem rebeldes somalis

Forças francesas invadiram o sul da Somália de helicóptero durante a madrugada de sábado para tentar libertar Denis Allex, que é mantido refém desde 2009, mas foram atacadas pelos militantes aliados à Al Qaeda.

O resultado da missão não ficou claro. O presidente da França, François Hollande, disse no sábado que a operação fracassou apesar do "sacrifício" dos dois soldados, e "sem dúvida o assassinato do nosso refém". Mais cedo, o governo havia dito que um militar estava desaparecido.

"O segundo comando morreu em consequência dos ferimentos dos tiros. Vamos mostrar os corpos do dois franceses", disse o xeque Abdiasis Abu Musab, porta-voz das operações militares da Al Shabaab, à Reuters por telefone.

Musab disse que o refém Allex permanece vivo e que seu destino será decidido futuramente.

(Reportagem de Feisal Omar)