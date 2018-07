Morre 3ª vítima do bondinho de Campos do Jordão A terceira vítima do acidente com o bonde turístico de Campos do Jordão morreu na madrugada de domingo (05). A paulistana Adriana Kelm Vockt Carvalho de Araújo, de 35 anos, grávida de 7 meses, estava em coma no Hospital Regional do Vale do Paraíba. Os médicos não conseguiram salvar o bebê. Adriana estava no veículo que descarrilou no sábado (03) à noite, em Santo Antônio do Pinhal, quando fazia o trajeto entre Campos do Jordão e Pindamonhangaba, com 44 pessoas.