Morre 4ª vítima da explosão em restaurante no Rio Morreu hoje mais uma das vítimas da explosão em um restaurante na Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. Essa é a quarta vítima que morreu após a explosão do Filé Carioca, que aconteceu na última quinta-feira, 13. O auxiliar de cozinha do estabelecimento, de 28 anos, morreu por volta das 12h15.