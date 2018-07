Morre 6ª vítima de atropelamento em festa de Bangu-RJ Morreu na madrugada de hoje a sexta vítima do atropelamento em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, ocorrido no sábado, durante uma festa junina. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, Aírton Ferreira Macedo estava internado no Hospital Albert Shweitzer, em Realengo, também na zona oeste da cidade. Um garoto de 16 anos foi a única vítima que sobreviveu ao atropelamento.