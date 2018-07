Morre a 13ª criança indígena vítima de diarreia Morreu ontem, no início da noite, a 13ª criança indígena vítima de diarreia e desidratação agudas. A suspeita de ser um surto de rotavírus, por enquanto, está sendo descartada por autoridades em saúde pública. A criança tinha 10 meses e saiu de uma aldeia localizada no município de Pauini (AM). Morreu com os mesmos sintomas das crianças falecidas nas aldeias acreanas, febre, diarreia e desidratação agudas. Ontem, mais duas crianças indígenas chegaram à Unidade de Terapia Intensiva do Hospital da Criança.