Morre a 28ª vítima das chuvas em Petrópolis-RJ Subiu para 28 o número de mortos em decorrência dos temporais na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio. Drucilaine Alves Luminato, de 30 anos, estava internada desde a manhã de segunda-feira na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital Santa Teresa e morreu por volta das 19 horas de terça-feira. Ela foi uma das sete pessoas soterradas no bairro Alto Independência, no fim da noite de domingo. Foi resgatada por moradores na manhã do dia seguinte.