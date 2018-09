Morre a cantora Ari Up, da banda The Slits

A cantora Arianna Foster, mais conhecida pelo nome artístico Ari Up, morreu anteontem, aos 48 anos. A notícia foi dada por John Lydon, cantor da banda Sex Pistols, em seu site, a pedido da mãe da artista. A causa da morte - "uma grave doença", segundo Lydon - não foi revelada. Ari formou, aos 14 anos, a banda The Slits, cujo primeiro disco, Cut, de 1979, é um clássico da música pop britânica. Apesar de fazer parte da cena punk, sendo apadrinhada pelo grupo The Clash, a banda de Ari tinha sonoridade mais próxima do reggae.