Morre a irmã de Luiz Gonzaga Morreu na manhã de ontem a cantora Chiquinha Gonzaga, irmã do "rei do baião" Luiz Gonzaga. Ela tinha 85 anos e morreu em Duque de Caxias (RJ), no Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo. Segundo o neto de Chiquinha Gonzaga, Vitor Hugo Custódio, seu último show como cantora foi realizado em dezembro de 2009. Há alguns meses, ela foi atropelada e começou a apresentar uma série de problemas. Ela permaneceu em casa até a última semana, quando foi internada com suspeita de pneumonia.