Morre a primeira-dama da Acadêmicos do Tucuruvi O carnaval paulistano está de luto. Morreu, na manhã desta sexta-feira, Edna Abdo Elselam, a dona Edna, esposa do presidente do Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi, Hussein Abdo Elselam, o Senhor Jamil. Dona Edna foi internada na quarta-feira após sofrer um acidente vascular cerebral.