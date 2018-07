Morre a quarta vítima da chacina na zona sul de SP A Secretaria Estadual de Saúde confirmou a morte da quarta vítima da chacina ocorrida na noite de ontem no Jardim Três Marias, região do Socorro, na zona sul de São Paulo. Ontem, por volta das 23h30, dois homens atiraram contra as quatro vítimas, que estavam dentro de um bar na Rua Tasmânia. Os baleados foram levados para o Hospital Regional Sul.