MORRE A VOZ FEMININA DO BLUES

O soul, o blues e o gospel raras vezes foram tão lancinantes quanto na voz dessa artista. Morreu ontem a cantora Etta James, diva do rhythm and blues, aos 73 anos, em um hospital de Riverside, Califórnia. Vivia com saúde frágil e sua médica, Elaine James, vinha pedindo desde dezembro que os fãs orassem pela cantora, que sofria de leucemia crônica. Tratava-se em casa, na Califórnia. Ela também sofria de Alzheimer e insuficiência renal.

Etta James foi uma das maiores cantoras americanas do século passado. É possível reconhecer sua influência em cantoras como Marcia Ball, Tina Turner, Bonnie Raitt, Diana Ross, Janis Joplin, Amy Winehouse e até Florence Welsh. Abriu shows dos Rolling Stones e do Grateful Dead. Ao longo da carreira, ganhou quatro prêmios Grammy. Em 1993, ela foi incluída no Rock and Roll Hall of Fame e, em 2001, seu nome entrou na galeria do Rhythm and Blues Hall of Fame.

Sua primeira gravação marcante foi a canção The Wallflower, registrada quando tinha 15 anos. Originalmente, era intitulada Roll With Me Henry, mas o nome foi mudado por sugestão de radialistas, para "embranquecer" a versão que Gloria Gibbs gravaria para plateias brancas. Em seguida vieram sucessos eternos, como At Last (composta em 1941 e originalmente gravada pela Glenn Miller Orchestra), All I Could Do Was Cry, Something's Got a Hold on Me, Tell Mama, I'd Rather Go Blind e Stop the Wedding.

Em 2009, o casal Obama dançou o hit At Last, seu grande sucesso, no dia da posse do presidente americano. A interpretação ficou a cargo de Beyoncé (que interpretou Etta James no filme Cadillac Records). Ela não teve só glórias. Foi viciada em heroína nos anos 1960 e em cocaína nos anos 1970 - esses percalços são abordados na sua autobiografia, Rage to Survive (escrita a quatro mãos com David Ritz, em 1995).

Antes de Etta, é possível afirmar que jamais uma mulher tenha cantado com tanta ênfase e indignação uma canção de mulher para mulheres como Etta James fez com I'd Rather Go Blind. Sua versão é uma das maiores interpretações de todos os tempos (Beyoncé também a gravou).

Perda. Seu estilo e despojamento lhe valeram o apelido de Miss Peaches. Na terça-feira, tinha morrido também o músico, compositor e produtor Johnny Otis, o "padrinho do rhythm and blues", que ajudou a projetar a carreira de Etta nos anos 1950.

Nascida em 1938, seu nome real era Jamesetta Hawkins. Mulata, filha de mãe negra e pai branco desconhecido (a mãe, que a teve quando tinha somente 14 anos, disse a ela que o pai fora Minnesota Fats, um lendário jogador de sinuca cujo nome real é Rudolf Wanderone), começou cantando rhythm and blues e rock-and-roll em um trio. Ela chamou a atenção de Otis, que a levou com seu grupo para excursionar. Em seguida, gravou para a Modern Records, em 1958. Tinha então 20 aninhos e engatinhava em busca do seu estilo.

Foi no selo Chess, de Chicago, que ela encontrou sua pedra filosofal, misturando uma corrente mais moderna do blues com uma abordagem pop do rhythm and blues. Leonard Chess a tornou, nos anos 60, uma festejada cantora de baladas com tinturas jazzísticas, em pérolas como All I Could Do Was Cry, My Dearest Darling, Trust in Me e Don't Cry, Baby.

Brian Ray, que toca na atual banda de Paul McCartney, foi diretor musical do show de Etta James durante 14 anos. Ao lado dela, Ray dividiu o palco com Keith Richards, Santana, Joe Cocker e John Lee Hooker.

A cantora homenageou, em disco, suas colegas preferidas: Dinah Washington, Carmen Mcrae, Billie Holiday (Etta chegou a gravar só as canções preferidas de Billie, em outro disco elogiado) e Sarah Vaughan. Apenas a nata.

E também prestou tributo a Duke Ellington, outro para quem ela tirava o chapéu, com a interpretação de I Got It Bad and That Ain't Good.

"Muitos acham que o blues é depressivo", ela disse ao Los Angeles Times em 1992. "Mas isso não é o blues que eu canto. Quando eu canto o blues, eu canto a vida." O patrimônio de Etta James, avaliado em US$ 1 milhão, está sendo objeto de disputa entre seu filho, o baterista Donto James, que integrava sua banda, e o companheiro da cantora, Artis Mills, com quem ela foi casada por 42 anos.