Morre acrobata que se acidentou em circo em Londrina

Segundo nota do Hospital Evangélico, o estado de Gomes era grave desde seu internamento e nesta tarde foi registrada morte encefálica seguida de parada cardiorrespiratória.

Após o acidente, a direção do Circo Tihany concedeu uma entrevista e negou que tenha havido negligência ou erro. O diretor executivo da companhia, Richard Massone, classificou o ocorrido como "fatalidade" e disse que foi o primeiro acidente grave em 22 anos do espetáculo.

"Seguimos as normas de segurança e disponibilizamos até mais aparelhos do que o necessário. O que podemos pensar é que o acidente aconteceu por uma falta de atenção", declarou.

Nas redes sociais, diversas pessoas que assistiam ao espetáculo mostraram-se horrorizadas com o que aconteceu. Elas lamentavam a queda do acrobata e disseram que ele teria batido num equipamento de iluminação durante a subida. Na ocasião, o diretor do Circo informou ao público que se tratava de um acidente de pouca proporção e o espetáculo teve continuidade. A direção do Tihany negou a ocorrência de qualquer colisão com os equipamentos de luz.

A Polícia Civil em Londrina instaurou inquérito para apurar as causas do acidente. De acordo com o delegado do 6º Distrito, Acácio Gonzaga Azevedo, os diretores do circo já estão sendo intimados para prestar esclarecimentos.

"Vamos apurar as circunstâncias do que ocorreu. A princípio, trata-se de um acidente de trabalho. Mas se ficar constatado algum problema com os aparelhos ou negligência, vamos ver as responsabilidades", disse.

A família do acrobata, que é do Rio de Janeiro, está em Londrina e autorizou a doação dos órgãos. A apresentação do Circo Tihany marcada para a noite desta terça-feira foi cancelada.