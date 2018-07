Morre Aloísio Teixeira, ex-reitor da UFRJ

Professor do Instituto de Economia, ele foi reitor no período de 2003 a 2011. Seu corpo será velado no câmpus da Praia Vermelha, na Urca, a partir do meio-dia. A cremação está prevista para amanhã, no Memorial do Carmo.

O reitor Carlos Levi divulgou nota de pesar. "Aloísio nos ajudou de muitas maneiras a repensar o Brasil e a buscar caminhos para transformar o país em uma sociedade menos injusta. Foi, antes de tudo, um educador. Um educador obstinado e em tempo integral. Ficam seus exemplos, seus ensinamentos, suas convicções. Hoje, o Brasil acordou triste, a UFRJ amanheceu menor. O país perde um grande brasileiro."