Morre Anna Maria, filha de Niemeyer

Ela chegou a ficar um mês internada. Saiu para se tratar em casa, mas voltou ao hospital na semana passada. O velório começou ontem, no cemitério São João Batista. O corpo será enterrado na manhã de hoje.

Filha da primeira mulher de Niemeyer, Anita, com quem ele ficou casado de 1928 até a morte dela, em 2004, Anna Maria era muito ligada ao pai - falavam-se ao telefone todos os dias e jantavam juntos com frequência. Ela trabalhou com ele desde jovem, em vários projetos. Fez a decoração do interior dos palácios do Planalto e da Alvorada e do Congresso Nacional.

Os dois desenvolveram uma linha de móveis cujos exemplares foram parar em museus. Desde 1977, Anna Maria mantinha galeria de arte com seu nome.