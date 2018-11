Morre aos 101 anos a atriz Dercy Gonçalves A atriz e comediante Dercy Gonçalves, de 101 anos, morreu na tarde de hoje no Rio. Ela estava internada no Hospital São Lucas, em Copacabana, onde deu entrada com sintomas de pneumonia. O hospital confirmou a morte dela no final da tarde deste sábado. Ainda não há informações da família sobre velório e sepultamento.