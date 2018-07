Morre aos 101 anos cônego Antônio Trivinho Morreu neste sábado, aos 101 anos, o cônego Antônio Trivinho, chanceler emérito da Arquidiocese de São Paulo. Nascido no dia 10 de março de 1911, cônego Trivinho era um dos padres mais idosos do Brasil - inclusive no tempo de padre (foram 76 anos dedicados ao ministério ordenado). O velório acontece neste sábado, a partir das 12h, na Catedral da Sé. Às 15h, o cardeal dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, preside missa de corpo presente. O sepultamento será em seguida, no Cemitério Santíssimo Sacramento.