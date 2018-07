Morre aos 49 anos diretor de Redação do jornal O Globo

Filho do jornalista Hélio Fernandes, de 90 anos, Rodolfo era casado com Maria Sílvia Bastos Marques, ex-executiva do Banco Icatu, ex-secretária de Fazenda da cidade do Rio e presidente da Empresa Olímpica Municipal, criada pela prefeitura com a função de coordenar os projetos para os Jogos Olímpicos a serem disputados no Rio em 2016. Do primeiro casamento, com Sandra Fernandes, o jornalista deixa dois filhos, Felipe e Letícia. Irmão mais novo de Hélio Fernandes, o jornalista, escritor e dramaturgo Millôr Fernandes era seu tio.

Aos 16 anos, ainda estudante, Rodolfo Fernandes decidiu seguir a carreira do pai e do tio. Ingressou na "Tribuna da Imprensa", o combativo jornal de Hélio Fernandes, como estagiário e repórter. Mais tarde, transferiu-se para Brasília, onde se destacou na cobertura da transição do regime militar para o civil no "Jornal do Brasil'', "Jornal de Brasília", "Última Hora" e "Folha de S. Paulo". Foi repórter atuante no acompanhamento do cotidiano da Presidência da República e do Congresso Nacional.

Rodolfo Fernandes trabalhava em "O Globo" havia 22 anos. Inicialmente, na Sucursal de Brasília, onde exerceu as funções de coordenador de política e chefe de redação. De volta ao Rio em 2000, assumiu a editoria de Política. No ano seguinte, tornou-se chefe da redação.