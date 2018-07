Morre, aos 50, ator norte-americano Bernie Mac O ator e comediante norte-americano Bernie Mac morreu neste sábado, aos 50 anos, de complicações decorrentes de uma pneumonia em um hospital da região de Chicago, informou sua assessora, Danica Smith, em comunicado divulgado em Los Angeles. Mac sofria de sarcóide, uma doença que produz pequenos nódulos nos órgãos, mas ele disse em 2005 que a enfermidade estava controlada. Recentemente, ele foi internado para um tratamento contra pneumonia que, segundo sua assessora, não estava relacionada com a doença. Mac iniciou sua carreira de comediante aos oito anos. Em 1977, aos 20, ele começou a atuar em clubes de comédia de Chicago. Em 1992, o ator estreou no cinema, com um pequeno papel no filme "Quanto mais grana melhor", mas chegou ao estrelato com a atuação em "Onze homens e um segredo", de 2001. Mac também era sucesso de crítica e público com sua série de televisão "The Bernie Mac Show", que exibiu mais de 100 episódios de 2001 a 2006. O programa rendeu a Mac indicações para o Emmy e o Globo de Ouro.