Morre aos 61 anos o cantor e compositor Zé Rodrix Morreu hoje, em casa, no bairro do Sumaré, zona oeste da capital paulista, o cantor e compositor Zé Rodrix. Aos 61 anos, José Rodrigues Trindade, segundo Bárbara Rodrigues, uma das filhas do artista, estava bem de saúde e começou subitamente a se sentir mal, sofrendo uma forte convulsão em seguida.