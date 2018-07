Morre, aos 62 anos, o jornalista José Meirelles Passos

Conhecido pelo bom humor, elegância e tranquilidade, era um dos profissionais de jornalismo do País mais experientes no exterior, tendo participado de coberturas em mais de 40 países, inclusive a Guerra das Malvinas (1982) e as duas guerras do Iraque (1990 e 2003). Também participou da cobertura da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010. Meirelles ganhou vários prêmios de jornalismo, como o Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, o Esso, o Febraban e o da Sociedade Interamericana de Prensa (SIP).

Também escreveu o livro "A noite dos generais: os bastidores do terror militar na Argentina", sobre o julgamento, em 1985, das três juntas militares que governaram o país vizinho entre 1976 e 1982, focado, segundo definiu à época do lançamento, em detalhes que não puderam ser revelados nas reportagens da época, com informações sobre o dia a dia dos militares nas prisões. Para ele, o jornalismo era uma atividade que lhe dava prazer, conforme contou em entrevistas. "Ele me dá chances de ver a história de perto, de registrá-la, de aprender a viver", definiu, certa vez.

O diagnóstico de câncer no peritônio, doença grave e rara, dado pouco depois que voltou da cobertura da Copa de 2010, não desanimou o jornalista. Meirelles se submeteu a cirurgia e tratamento médico, voltou a trabalhar e se mostrou, em conversas com amigos, esperançoso e animado. A doença, porém, voltou a abatê-lo. Sua morte foi no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Deixou duas filhas, que moram em Washington, e dois netos. Foi enterrado no fim desta tarde, no Cemitério de São João Baptista, em Botafogo.