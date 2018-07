Morre, aos 63 anos, o ator e produtor Luiz Carlos Buruca

Luiz Carlos Pulchério de Medeiros, seu nome de nascimento, não resistiu a uma parada cardíaca que, de acordo com o hospital, foi a causa de sua morte.

Buruca trabalhou em peças brasileiras, como Memórias de um Sargento de Milícias, Vestido de Noiva, Deus lhe Pague, Apenas Bons Amigos, A Estrela Dalva e em adaptações brasileiras de obras estrangeiras como Charity, Meu Amor, O Tempo e os Conways, Bent e o supermusical A Chorus Line, de 1983.

Na televisão, participou de diversas novelas, entre elas A Moreninha, Estúpido Cupido, Kananga do Japão (onde viveu o cantor Vicente Celestino), O Clone, Alma Gêmea.

Formado em jornalismo pela Universidade de Brasília, foi diretor artístico do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (SATED-RJ). O local do enterro ainda não foi informado.