Morre aos 70 anos o 'Feliz' homem do tempo Morreu na noite de ontem, aos 70 anos, o humorista Felisberto Duarte, o "Feliz", responsável pelas notícias do tempo tanto na primeira quanto na segunda versão do telejornal "Aqui Agora", do SBT. Feliz estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em Santos, onde havia passado por uma cirurgia de intestino e fígado. Ele deu entrada no hospital após um quadro de infecção intestinal causado por uma depressão e estava em coma desde o dia 9 de agosto. O humorista será velado e enterrado no Cemitério Municipal Morada da Grande Planície, no bairro Antártica, em Praia Grande. O horário do sepultamento ainda não foi definido.