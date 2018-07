Morre aos 74 anos o cientista Ricardo Renzo Brentani Considerado um dos mais importantes cientistas do Brasil, morreu ontem (29) o professor Ricardo Renzo Brentani , um dos expoentes no Projeto Genoma do Câncer Humano, que trouxe novos rumos para a pesquisa oncológica. Presidente da Fundação Antônio Prudente, mantenedora do Hospital A.C.Camargo, diretor-presidente do Conselho da Fapesp, ele era também Professor Emérito pela Faculdade de Medicina da USP.