Morre, aos 74 anos, o médico José Aristodemo Pinotti

Nascido em São Paulo no dia 20 de dezembro de 1934, Pinotti fez curso primário no Grupo Escolar Marechal Floriano da Fonseca, secundário no Colégio Nossa Senhora do Carmo e Universitário na Faculdade de Medicina de São Paulo. Fez residência no Hospital Pérola Byington e Pós-Graduação em Firenze (Istituto Nazionale dei Tumori Prof. Veronesi), França (Institute Gustave Roussy Prof. Denoix).

Pinotti foi reitor da Universidade Estadual de Campinas (1982-1986), secretário de Estado da Educação de São Paulo, 1986-1987 (por 9 meses) e membro do Conselho de Curadores da Fundação Padre Anchieta (TV Cultura) de 1986-1995.