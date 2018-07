Morre aos 75 anos a atriz e diretora Marly Marley Morreu na noite desta sexta-feira (10), aos 75 anos, a atriz Marly Marley. Ela estava internada desde o início de novembro em um hospital de São Paulo por causa de complicações relacionadas a um câncer no pâncreas. O velório será a partir das 9 horas deste sábado (11) no Cemitério Morumbi, em São Paulo, e o enterro será as 17 horas.