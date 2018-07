Morre, aos 75 anos, o diretor teatral Fernando Peixoto Morreu hoje, aos 75 anos, o diretor teatral Fernando Peixoto. Vítima de um câncer no intestino, ele estava internado no hospital São Luiz, em São Paulo, desde dezembro. Em comunicado, o ministro interino da Cultura, Vitor Ortiz, lamentou a morte do diretor. "O Brasil acaba de perder um dos maiores pensadores de teatro, o diretor, ator, escritor e professor Fernando Peixoto. Suas reflexões sobre o teatro internacional e sua contribuição ao teatro brasileiro na segunda metade do Século 20 foram fundamentais", disse Ortiz na nota de pesar publicada no site do Ministério.