Morre aos 76 anos o advogado e radialista Samir Achôa Morreu nesta madrugada de quinta-feira, aos 76 anos, na capital paulista, o advogado e radialista Samir Achôa.Ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Achôa estava internado no Hospital Sírio-Libanês e lutava contra um câncer no pulmão.Segundo a assessoria de imprensa de Achôa, o sepultamento ocorrerá hoje às 16h no Cemitério Getsêmani, no Morumbi, zona sul da cidade.