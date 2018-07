Morre aos 85 anos a atriz Nilda Spencer em Salvador Morreu, no início desta madrugada, a atriz, pianista e agitadora cultural baiana Nilda Spencer, de 85 anos. Nilda estava internada desde o dia 1.º no Hospital Jorge Valente, em Salvador, para ser submetida a uma cirurgia no braço direito, fraturado em uma queda. Durante a internação, teve uma infecção pulmonar. Na noite de ontem, sofreu duas paradas cardíacas e não resistiu. Considerada a embaixatriz do teatro baiano, Nilda alcançou sucesso nacional como Dinorah, amiga de dona Flor no filme Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976). Também atuou em minisséries da TV Globo, como Tenda dos Milagres (1984) e O Pagador de Promessas (1985). O corpo da atriz será cremado às 16h30, no Cemitério Jardim da Saudade, na capital baiana.